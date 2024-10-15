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Sinop'ta Okul Servis Araçlarına Trafik Denetimi

Sinop'ta Okul Servis Araçlarına Trafik Denetimi
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Sinop İl Jandarma Komutanlığı, okul servis araçlarının güvenliğini sağlamak amacıyla kapsamlı bir trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde sürücü belgeleri ve araçların teknik uygunluğu kontrol edildi, öğrencilere emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgi verildi.

Sinop'ta okul servis araçlarına yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi

Sinop İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, okul servis araçlarının karışabileceği trafik kazalarını önlemek ve öğrencilerin güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla kapsamlı bir trafik denetimi yaptı.

Yapılan denetimlerde, okul servis araçları ve sürücülerinin belgeleri titizlikle incelendi. Servis araçlarının teknik şartlara uygunluğu kontrol edilirken, sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığı da denetlendi. Özellikle çocukların güvenliği açısından büyük önem taşıyan emniyet kemeri kullanımı konusunda öğrenciler bilgilendirildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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