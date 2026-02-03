Haberler

Sinop'ta jandarmadan okul çevrelerinde huzur ve güven uygulaması

Sinop'ta jandarma ekipleri, öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve vatandaşların huzurunu artırmak amacıyla okul çevrelerinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamalarda servis araçlarının denetimi ve trafik düzeninin sağlanması konularında önlemler alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerin güvenliği ve vatandaşların huzuru için okul çevrelerinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. İl genelinde yapılan uygulamalarda okul servis araçları ile okul çevreleri denetlenirken, öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitimlerine devam edebilmesi amacıyla gerekli kontroller titizlikle yapıldı. Servis araçlarının evrak ve güvenlik donanımları incelenirken, okul giriş ve çıkış saatlerinde çevrede trafik düzeni sağlandı. Sürücülere okul önlerinden geçerken yavaşlamaları, okul ve yaya geçitlerini kullanan öğrenci ile yayalara öncelik vermeleri konusunda uyarılarda bulunuldu. Öğrencilerin güvenliği için denetim ve uygulamaların aralıksız sürdürüleceği bildirildi. - SİNOP

