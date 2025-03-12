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Sinop'ta Öğrencilere Trafik Güvenliği Eğitimi

Sinop'ta Öğrencilere Trafik Güvenliği Eğitimi
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Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerine trafik güvenliği eğitimi vererek temel trafik bilgileri, güvenli seyahat kuralları ve yaya geçidi kullanımının önemini anlattı.

Sinop'ta polis ekiplerince ilkokul öğrencilerine trafik güvenliği eğitimi verildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerine trafik güvenliği eğitimi verildi. Eğitim kapsamında öğrencilere temel trafik bilgisi, trafik işaret ve levhaları, okul servis araçlarında güvenli seyahat kuralları, emniyet kemeri ve kask kullanımı, güvenli oyun alanları ile yaya geçidi kullanımının önemi konularında bilgilendirme yapıldı. Polis ekipleri, öğrencilere trafik kurallarını uygulamalı olarak anlatarak güvenli davranış alışkanlıkları kazandırmayı hedefledi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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