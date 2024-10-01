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Sinop'ta Narkotik Operasyonu: Bonzai Ele Geçirildi

Sinop'ta Narkotik Operasyonu: Bonzai Ele Geçirildi
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Sinop'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok uygulamada 12.42 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Bir şahıs yakalanarak yasal işlemler başlatıldı.

Sinop'ta polis ekipleri tarafından yapılan şok uygulamada 2.42 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezinde yapılan şok uygulamada; 12.42 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Şüpheli 1 şahıs yakalanarak hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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