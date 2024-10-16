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Sinop'ta Narkotik Operasyonu: 5.58 Gram Marihuana ve 44 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Sinop'ta Narkotik Operasyonu: 5.58 Gram Marihuana ve 44 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
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Sinop'ta gerçekleştirilen şok uygulamada, polis ekipleri tarafından 5.58 gram marihuana ve 44 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Sinop'ta polis ekipleri tarafından yapılan şok uygulamada 5.58 gram marihuana maddesi ile 44 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, şehir merkezinde yapılan şok uygulamada 5.58 gram marihuana maddesi, 44 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Yakalanan 5 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Yakalanan şahıslar arasında "kasten yaralama" suçundan 6 yıl 1 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs cezaevine teslim edildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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