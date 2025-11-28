Sinop'ta Narkotik Operasyonu: 12 Şüpheli Gözaltına Alındı, 7'si Tutuklandı

Sinop'ta düzenlenen narkotik operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, il dışından temin edilen uyuşturucu maddelerin organize şekilde Boyabat ilçesine getirildiği ve buradan kent merkezi ile Boyabat ve Gerze ilçelerinde satışa sunulduğu tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 697,7 gram metamfetamin, 191 gram kokain, 48,4 gram skunk (esrar), 18 adet sentetik ecza, 1 hassas terazi, 1 tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. - SİNOP