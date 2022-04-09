Sinop'ta motosikletten düşen kurye yaralandı - Haberler

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Sinop'ta motosikletten düşen kurye yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sinop'ta motosikletten düşen kurye yaralandı

Sinop'ta motosikletten düşen kurye yaralandı.

SİNOP (İHA) - Sinop'ta motosikletten düşen kurye yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Sinop Ada Mahallesi Korucu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 ABA 318 plakalı motosikletli kurye S.S. seyir halindeyken dengesini kaybetmesi sonucu motordan düşerek yaralandı. Çevredekilerin 112 sağlık ekiplerine haber vermesinin ardından yaralı, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Sinop'ta motosikletten düşen kurye yaralandı

Sinop'ta motosikletten düşen kurye yaralandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sinop, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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