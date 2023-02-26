Sinop'ta motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Sinop'ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Sinop'ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, saat 20.00 sıralarında Gazi Caddesi Karakum mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.S.E. hakimiyetindeki 57 AS 881 plakalı otomobil, seyir halindeyken yan yola dönüş yaptığı sırada karşı şeritten gelen K.D. hakimiyetindeki 57 KE 867 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralı sürücü, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sinop 3. Sayfa Haberler

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