Sinop'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Sinop'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Sinop'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden bir kadın motosiklet sürücüsü kayarak yere düşerek yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Sinop'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın motosiklet sürücüsü kayarak yere düştü.

Kaza, saat 13.40 sıralarında Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.U. hakimiyetindeki 57 ACK 574 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kayıp düştü. Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapıldı. Yaralı, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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