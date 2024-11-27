Üye Girişi
Haberler
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti

Hasan Arat istifa etti

 RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza

RTÜK'ten 4 diziye ceza

 Erdoğan'dan 'Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?' sorusuna tek kelimelik yanıt

Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısını soran gazeteciye tek kelimelik yanıt
Amca Salim Güran, Narin'in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış

Narin cinayetinde soruşturmanın seyrini değiştirecek görüntü

Sinop'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Hastaneye Gitti

Sinop'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Hastaneye Gitti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta otobüse çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü düştü. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi, sürücü hastaneye kendi imkanları ile gitti.

Sinop'ta otobüse çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü motosikletten düştü.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Sinop Hastane Yolu üzerinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü B.D.'nin kullandığı 06 ENK 675 plakalı motosiklet, otogar istikametinden Sinop istikametine seyir halindeyken, iddiaya göre otogardan çıkan bir otobüse çarpmamak için manevra yaptı. Manevra sırasında sürücü motosikletten düşerken, motosiklet ise sürücüsüz olarak yaklaşık 600 metre ilerledikten sonra bir kaldırıma çarparak durdu. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sürücü B.D'nin kendi imkanları ile Sinop Atatürk Devlet Hastanesine gittiği öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısını soran gazeteciye tek kelimelik yanıt
img

Mesut sessizliğini bozdu
img

"Sana bir sürprizim var" deyip genç kıza sabaha kadar işkence etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelecek mi? Hasan Arat istifası sonrası Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelir mi? Victor Osimhen sevgilisi kim? Osimhen evli mi, çocuğu var mı? HASAN ARAT AÇIKLAMA CANLI İZLE! Hasan Arat açıklaması ne zaman, hangi kanalda? BJK TV canlı izleme linki Beşiktaş Başkanı Fikret Orman mı olacak? Fikret Orman Beşiktaş başkanlığına aday olacak mı? BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN? 2025 Beşiktaş başkan adayları kimler? GELİNİM MUTFAKTA 27 KASIM PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 27 Kasım Çarşamba Gelinim Mutfakta kim kazandı? Hasan Arat'ın istifasından sonra Beşiktaş'ta ne olacak? Beşiktaş yeni başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? Mete Vardar kimdir? Mete Vardar kaç yaşında ve nereli? Hasan Arat istifasının ardından ne olacak? Beşiktaş seçime mi gidecek? Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı kim oldu? HASAN ARAT KİMDİR, neden istifa etti? BJK Başkanı Hasan Arat kaç yaşında ve nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.