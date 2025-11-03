Haberler

Sinop'ta Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Güncelleme:
Sinop'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Sinop'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 13.00 sıralarında Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.M.K.'nin kullandığı 57 ACL 782 plakalı motosiklet, Gelincik istikametinden Sakarya Caddesi yönüne hareket ettiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
