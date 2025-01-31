Sinop'ta Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
Sinop'ta meydana gelen motosiklet kazasında sürücü E.G. hafif yaralandı. Kaza, Gelincik Mahallesi'nde öğle saatlerinde gerçekleşti. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Sinop'ta meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi Orman Bölge Müdürlüğü önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.G. idaresindeki 57 ACD 522 plakalı motosiklet şehir merkezi istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü E.G. hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa