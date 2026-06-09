Sinop'ta motosiklet kazası: 1 yaralı
Sinop'ta seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Sürücü hastaneye kaldırıldı.
Sinop'ta seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.20'de Ada Mahallesi Helvacı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serat Çavdar (26) idaresindeki 57 ABP 393 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yola savrularak yaralanan sürücü olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı