Sinop'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Boyabat Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 57 DE 349 plakalı minibüs ile 57 AJ 496 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada Beyza Ç. (41) ve Selver Ç. (43) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP