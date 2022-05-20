Sinop'ta metamfetamin ile yakalanan şahıs tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sinop'ta metamfetamin ile yakalanan şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Sinop'ta metamfetamin ile yakalanan şahıs tutuklandı

Sinop'ta Narkotik ekiplerince yapılan operasyonda esrar ve metamfetamin ele geçirildi.

Sinop'ta Narkotik ekiplerince yapılan operasyonda esrar ve metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi tarafından yapılan uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik operasyonda 1 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda toplam 1,28 gram esrar ile 11,35 gram metamfetamin ele geçirildi. Şahıs hakkında başlatılan yasal işlemlerin ardından adli makamlarca şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Metamfetamin, Narkotik, Esrar, Sinop, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title