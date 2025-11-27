Sinop'ta Merdivenden Düşen Yaşlı Adam Hastaneye Kaldırıldı
Sinop'ta ağacı budamak isteyen 71 yaşındaki Hamit D., merdivenden düşerek yaralandı. İlk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan yaşlı adamın durumu iyi.
Olay, saat 13.00 sıralarında Bostancılı Mahallesi Mahmut Kefevi Erkek Öğrenci Yurdu'nun karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hamit D. (71), elektrikli testere ile evinin önündeki ağacı budamak için çıktığı merdivenlerden dengesi kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı şahsın durumunun iyi olduğunu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa