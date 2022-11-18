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Sinop'ta litrelerce sahte alkol, piyasaya sürülmeden ele geçti

3. Sayfa Haberleri

Sinop'ta litrelerce sahte alkol, piyasaya sürülmeden ele geçti

Sinop'ta jandarma tarafından yapılan operasyonda satılmak üzere hazırlanmış yaklaşık 200 litre sahte alkol ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop'ta jandarma tarafından yapılan operasyonda satılmak üzere hazırlanmış yaklaşık 200 litre sahte alkol ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından, yılbaşı öncesi kaçak-sahte içki üretim ve satışı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Kent merkezinde tespit edilen bir adrese yapılan baskında 161 litre sahte rakı, 25 litre viski, 7 litre etil alkol, 4 adet damıtma cihazı ve alkolmetre ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, haklarında yasal işlem başlatılarak adliyeye sevk edildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Sinop 3. Sayfa Haberler

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