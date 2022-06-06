Sinop'ta kurşunlanan marketin sahibi konuştu: "Arkasındaki güçlerin bulunmasını istiyorum" - Haberler

Sinop'ta dün bir marketin pompalı tüfekle kurşunlanmasıyla ilgili konuşan market sahibi Vural Ali Yütük, "Bu saldırının yaptırıldığını düşünüyorum. Arkasındaki güçlerin bulunmasını istiyorum" dedi.

Atatürk Caddesi üzerinde dün 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, pompalı tüfekli bir kişi gündüz vakti kalabalığın arasından koşarak markete iki el ateş etmiş, ardından yolun başında bulunan Sinop Adliye Sarayı'na giderek teslim olmuştu. Yaşanan saldırıyla ilgili konuşan market sahibi Vural Ali Yütük, olayın perde arkasındakilerin araştırılıp bulunması gerektiğini söyledi.

"BU SALDIRININ YAPTIRILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Yütük, zaman zaman tehditler aldığını ifade ederek, "Yeni Mahalle Atatürk Caddesi üzerinde bulunan dükkanımıza genç arkadaşlarımız tarafından saldırıda bulunuldu. Aslında bu saldırının yaptırıldığını düşünüyorum. Çünkü 3 ay önce de dükkanıma mermi çekirdeği koyulmuştu. Dönem dönem de bazı tehditler aldığımızı emniyete bildirmiştik yazılı olarak. Artık kurşun atılınca işin ciddiyetinin farkına vardılar, şu anda detaylı araştırma yapılıyor" diye konuştu.

Olayı gerçekleştiren şahısların asıl arkasındaki güçlerin bulunmasını istediğini söyleyen Yütük, "Çünkü gencecik çocuklar eline silah verilip sokağa salınsın istemedim hiçbir zaman. Ama öyle oldu, bu nasıl bir hırs nasıl bir kindir ben anlamadım. Dükkanımızın içinde müşterimiz de olabilirdi, personelimiz vardı arkadaşımızın da başına bir iş gelebilirdi. Sonuçta iki tane kurşun yarası camda hala değiştirmedik" ifadelerini kullandı.

"KORUMA DA TALEP ETTİK"

Daha önceden aldığı tehditler sonrasında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Yütük, "Benim canım Türkiye Cumhuriyeti devletine ait, güvence altında. Koruma da talep ettik, hep söylüyoruz. Şu anda hala içerdeler, bizim aslında gençlere bunu yaptıranlardan yana düşüncelerimiz var, dediğim gibi 3 ay önce de dükkanımıza mermi çekirdeği koyuldu. Bunun gibi bir sürü tacizlerle uğraşıyoruz, esnaflık yapıyoruz. Perde arkasını ben çok merak ediyorum. Sinop'ta da büyük işlere imza attık, bunlar da birilerini rahatsız edebiliyor. Haksız yere de olsa kurşun atıldı yani bunun bir açıklaması olmalı" şeklinde konuştu.

Yütük, gencecik çocukların böyle suçlara itilmesinden dolayı üzüntü duyduğunu sözlerine ekledi.

(Berkan Şen - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa