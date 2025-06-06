Sinop'ta Kurban Kesimi Sırasında Hayvan Kaçtı, Kısa Süreli Panik Yaşandı

Sinop'ta Kurban Kesimi Sırasında Hayvan Kaçtı, Kısa Süreli Panik Yaşandı
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Sinop'un Çobanlar köyünde Kurban Bayramı'nın ilk günü kesim için hazırlanan inek, kasabın elinden kaçıp köy içinde koşarak paniğe neden oldu. Vatandaşlar, ineği yakalamak için seferber oldu.

Sinop'ta kurban kesimi sırasında kaçan büyükbaş hayvan, kısa süreli panik yaşattı.

Sinop'un merkeze bağlı Çobanlar köyünde Kurban Bayramı'nın ilk günü ilginç anlara sahne oldu. Kesim için hazırlanan kurbanlık inek, kasabın elinden son anda kaçtı. Aniden kontrolden çıkan hayvan, köy içinde koşarak kısa süreli paniğe neden oldu.

Vatandaşlar ineği yakalamak için seferber olurken, bazıları da korkuyla kenara çekildi. Kısa süren kovalamacanın ardından inek, köylülerin yardımıyla yakalanarak tekrar kesim alanına götürüldü.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde ineğin koştuğu, vatandaşların ve kasabın peşinden gitmeye çalıştığı anlar yer aldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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