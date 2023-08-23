Sinop'ta Kümesten Tavuk Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde, bir kümesten çalınan 12 tavuğun şüphelileri yakalandı. Tavuklar sahibine teslim edildi.
Sinop'un Boyabat ilçesinde kümesten tavuk çaldıkları iddiasıyla iki şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezi Çamlık Mahallesi'nde yaşayan Dursun Eker'e ait kümesten 12 tavuğun çalınması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğünce zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekiplerce yapılan çalışmada kimlikleri tespit edilen iki şüpheli, adreslerinde gözaltına alındı.
Çalınan tavuklar ise sahibine teslim edildi. ???????
Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - 3. Sayfa