Sinop'ta Kovalamaca: Dur İhtiarına Uymayan Sürücü Yakalandı
Sinop'ta polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü, başarılı bir kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücüye toplamda 79 bin 682 TL ceza kesildi.

Sinop'ta polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü, uzun süren kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücüye 79 bin 682 TL para cezası uygulandı.

Olay, Sinop'un Gelincik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir araçtan alkol şişesi atıldığı yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. M.A. yönetimindeki 54 FZ 481 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulunuldu. Ancak sürücü, ihtara uymayarak kaçmaya başladı.

Polis ekipleri hemen aracı takibe alarak şehir içinde nefes kesen bir kovalamaca başlattı. Uzun süren takibin ardından kaçan aracın önü, Ada Mahallesi Çamlık mevkiinde takviye ekipler tarafından kesilerek durdurulabildi. Polis ekiplerince yakalanan sürücü M.A.'ya, dur ihtarına uymamak, trafiği tehlikeye atmak ve diğer trafik kurallarını ihlal etmek gibi çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Yapılan incelemeler ve uygulanan cezalar sonucunda sürücüye toplamda 79 bin 682 TL idari para cezası kesildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
