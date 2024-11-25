Sinop'ta Köpeğe Çarpmamak İçin Manevra Yapan Araçta Kaza
Sinop'un İncirpınarı mevkisinde meydana gelen kazada, yola aniden çıkan bir köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Kazada 3 kişi hafif yaralandı.
Sinop'un İncirpınarı mevkisinde meydana gelen kazada 3 kişi hafif yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında İncirpınarı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü M.O.K. idaresindeki 57 EF 215 plakalı otomobil, seyir halindeyken aniden yola çıkan bir köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Kazada araçta bulunan yolculardan H.K. ve H.K. ile sürücü M.O.K. hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP