Sinop'ta Köpeğe Çarpmamak İçin Direksiyonu Kıran Sürücü Takla Attı

Sinop'ta köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Samsun-Sinop karayolu eski Şişecam mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 57 ABS 026 plakalı otomobili ile Sinop istikametinden Samsun'a seyir eden Esra Gör, yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile araç takla atarak şarampole devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Yaralanan sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP