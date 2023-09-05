Sinop'ta Komşusunun Eşyalarını Sokağa Atan Kadın Korku Dolu Anlar Yaşattı

Sinop'ta gittiği komşusunun evinde sinir krizi geçiren bir kadın, onun eşyalarını sokağa attı ve çevrede korku dolu anlar yaşattı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri intihar şüphesi nedeniyle tedbir aldı. Kontrol altına alınan kadın hastaneye kaldırıldı.

Sinop'ta gittiği komşusunun evinde sinir krizi geçiren bir kadın, onun eşyalarını sokağa attı ve çevrede korku dolu anlar yaşattı.

Olay, 12.00 sıralarında Yeni Mahalle Yüksek Kaldırım Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anahtarını evde unutan A.R.K (37), karşı komşusunu durumdan haberdar etti. Evine aldığı karşı komşusu A.R.K ile bir süre sohbet ettikten sonra bir ihtiyacı için dışarı çıktı. Komşusunun evinde yalnız kalan A.R.K, sinir krizi geçirdi.

Kadın, komşusunun camına çıkarak evdeki eşyaları sokağa fırlatmaya ve sokaktaki vatandaşlara bağırmaya başladı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, intihar şüphesi nedeniyle branda açarak tedbir aldı. Polis ve sağlık görevlilerinin olay yerine gelmesiyle eve giren görevliler genç kadına müdahale etti. Kontrol altına alınan kadın ambulansa bindirilerek Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. - SİNOP