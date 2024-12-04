Sinop'ta Kış Lastiği Denetimi Gerçekleştirildi
Sinop'ta jandarma ekipleri, kış lastiği standartlarına uygunluk denetimi yaparak zorunlu dönemlerde kış lastiği kullanmayan sürücülere idari işlemler uyguladı. Ekipler, kış lastiği kullanımının önemine dikkat çekerek trafik güvenliğini artırmayı hedefliyor.
Sinop'ta jandarma ekiplerince kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma timlerince kent genelinde kış lastiği denetimi yapıldı. Ekipler araç lastiklerinin kış lastiği standartlarına uygun olup olmadığını denetledi. Zorunlu dönemlerde kış lastiği kullanmayan sürücülere ise gerekli idari işlemler uygulandı.
Ekipler, karlı ve buzlu yollarda trafik kazalarının önlenmesi, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik sürücülerin kış lastiği kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi ve trafik kurallarına uymaları konusunda hassasiyetle çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. - SİNOP