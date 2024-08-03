Sinop'ta Kenevir ve Silah Operasyonu: 55 Kök Kenevir ve 1 Tabanca Ele Geçirildi

Sinop'ta jandarma tarafından 55 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 48 adet tabanca fişeği ele geçirildi, 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı ekim ile mücadeleye yönelik Gerze ilçesinde bir adreste arama yapıldı. Yapılan aramada 55 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 48 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Sinop Valiliğinden operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "Sinop İl Jandarma Komutanlığının vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile huzur ve esenliği için suç ve suçlularla mücadelesi kararlılıkla devam edecektir. Gençlerimizin zehirlenmesine fırsat vermeyeceğiz" denildi. - SİNOP