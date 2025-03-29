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Direksiyon başında bunu yapan yandı

Sinop'ta Kaza Yapan Araç Alev Aldı

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Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen kazada, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şarampole uçarak yangın çıktı. Araçta bulunan dört kişi, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sinop'ta kaza yapan araç alev aldı

SİNOP - Sinop'un Boyabat ilçesinde kaza yapan otomobilde yangın çıktı.

Kaza, saat 09.15'te Boyabat Üzümlü köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 03 KC 610 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçarak yanmaya başladı. Yanmaya başlayan otomobilde bulunan Rabia Ö., Hamza Ö., Mesut Ö. ve Kezban Ö. çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı. Yaralılar sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AKSU - 3.Sayfa
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