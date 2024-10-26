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Sinop'ta Kaza: Fiat Tofaş Kağıt Gibi Dağıldı, 3 Yaralı

Sinop'ta Kaza: Fiat Tofaş Kağıt Gibi Dağıldı, 3 Yaralı
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Sinop'un Türkeli ilçesinde karşı yönden gelen bir otomobille çarpışan Fiat Tofaş, büyük hasar gördü. Kazada sürücü ve araçtaki iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde otomobil ile çarpışan Fiat Tofaş kağıt gibi dağıldığı kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ruhşen Gökhan Ö.'nün kullandığı Fiat Tofaş otomobil, Türkeli ilçesinden Ayancık istikametine seyir halindeyken, karşı yönden gelen bir otomobille çarpıştı. Kazada Kartal parçalara ayrılırken, diğer otomobil ise yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü Ruhşen Gökhan Ö. ve araç içerisinde bulunan Ali Ö. ve Barış K. yaralanarak, sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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