Sinop'ta Kayıp Genç Kız Bulundu: Aile Endişeli

Güncelleme:
Sinop'un Eymür köyünde kaybolan 17 yaşındaki T.O., jandarma ekipleri tarafından sağ olarak bulundu. Babası, kızının telefon görüşmelerinden endişelendiğini ve 45 yaşındaki bir adam tarafından saklandığını ileri sürdü.

Sinop'un Eymür köyünde bir haftadır kayıp olarak aranan 17 yaşındaki T.O., jandarma ekipleri tarafından sağ olarak bulundu. Kayıp genç kızın babası Mehmet O., yaşanan sürece ilişkin detayları paylaştı.

Yaklaşık bir ay önce kızının telefon görüşmelerinden şüphelendiğini belirten baba, telefondaki kişinin "30 yaşlarında ve sabıkalı olduğu" öne sürülen M.A. olduğunu öğrendiğini söyledi. Baba, kızının da bu kişinin yanında bulunduğunun ortaya çıktığını ifade etti.

"45 yaşındaki bir adamın okul çağındaki bir kızı saklaması yakışmaz"

Kızının sağlığının yerinde olduğunu belirten Mehmet O., durumun kendilerini hem endişeye sürüklediğini hem de büyük uğraşlara neden olduğunu ifade ederek, "Şu anda kızım yanımızda, sağlık açısından bir sıkıntı yok. Ama 45 yaşındaki bir adamın okul talebesi bir kızı alıkoyması, saklaması yakışmaz. Öğrenci bir çocuğu saklamaya hiç gerek yok. Kızım engelli tisiar hastası, bu nedenle bu kişinin onu yanında tutmaması gerekirdi. Kıza 'şikayetçi misin değil misin' diye sormadım ama ben ölene kadar bu işin peşindeyim. Devlet de bırakmaz, hukuk da bırakmaz" dedi.

Jandarmanın iki gündür muayene ve ifade sürecini yürüttüğünü aktaran baba, gerekli tüm kontrollerin yapıldığını belirtti. M.A.'nın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığını söyleyen baba, "Dün Sinop'ta gördüm, bugün göremedim. Neden serbest bırakıldı bilmiyoruz. Kızım şu an yanımda, o kişi de kardeşinin yanında. Şu an ikisi de serbest" diye konuştu.

Olayın geçmişi

T.O., Sinop'un Eymür köyünde bir haftadır kayıp olarak aranıyordu. Jandarma ekiplerinin çalışması sonucunda genç kız sağ olarak bulunarak ailesine teslim edildi. - SİNOP

