Sinop'ta Kayıp Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Sinop'ta dün akşam saatlerinden bu yana haber alınamayan 21 yaşındaki Emirhan Sağlam için ailesi emniyet güçlerine kayıp başvurusunda bulundu. Sağlam'ın bulunması için polis her yerde arama çalışmalarını sürdürüyor.

MUSTAFA USTA

Sinop'ta dün akşam saatlerinden bu yana haber alınamayan 21 yaşındaki Emirhan Sağlam için ailesi emniyet güçlerine kayıp başvurusunda bulundu. Sağlam'ın bulunması için polis her yerde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Samsun'dan Sinop'a bir balıkçı teknesine çalışmak için gelen Emirhan Sağlam, dün akşam saatlerinde aşıklar parkı civarında karın bölgesini tutarak yürüdüğü görüldü. Kendisinden haber alamayan ailesi emniyet güçlerine müracaat ederek kayıp başvurusunda bulundu. Güvenlik güçleri, Sağlam'ın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.