Sinop'ta kavga: Bir kişi tabancayla yaralandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan kavgada bir kişi tabancayla vurularak yaralandı. İki kişi arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşürken, yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Zanlı ise polis tarafından yakalandı.