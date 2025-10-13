Haberler

Sinop'ta Kasten Adam Öldürme Suçundan Aranan Firari Yakalandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen operasyonda, 'kasten adam öldürme' suçundan aranan ve 10 ayrı suçtan toplam 147 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda büyük bir operasyon gerçekleştirildi.

Boyabat İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT Timleri, Amasya İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve İstihbarat unsurlarıyla koordineli şekilde yaptığı operasyonla, "kasten adam öldürme" suçundan hakkında tutuklamaya yönelik arama kararı bulunan ve 10 ayrı suçtan toplam 147 yıl kesinleşmemiş hapis cezası olan firari şahsı yakaladı.

Yaklaşık 2 yıldır firari durumda olduğu öğrenilen şahıs, 10 Ekim günü Boyabat ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, şahsın bulunduğu araçta yer alan 3 kişi hakkında da "suçluyu kayırma" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
