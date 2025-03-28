Sinop'ta Kapalı Alanlarda Tütün Denetimi: 23 İşletmeye Ceza

Sinop'ta kapalı alanlarda tütün kullanımını engellemek amacıyla 43 işletmede denetim yapıldı. Sigara yasağını ihlal eden 23 işletmeye cezai işlem uygulandı.

Sinop'ta, tütün kullanım oranlarının artması ve vatandaşlardan gelen yoğun talepler üzerine, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla Sinop İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kapsamlı sigara denetimleri gerçekleştirdi. Denetimler sırasında, 43 işletme ziyaret edildi. Kapalı alanlarda sigara yasağını ihlal eden 23 işletmeye cezai işlem uygulandı. Sağlık yetkilileri, denetimlerin titizlikle sürdürüleceğini ve kapalı alanlarda sigara içilmesine kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti. - SİNOP