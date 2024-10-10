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Sinop'ta Kalp Krizi Geçiren Yaşlı Adamın Kurtarılmasında Hemşirelerin Hızlı Müdahalesi

Sinop'ta Kalp Krizi Geçiren Yaşlı Adamın Kurtarılmasında Hemşirelerin Hızlı Müdahalesi
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Sinop'ta bir yaşlı adam caddede kalp krizi geçirirken, yoldan geçen iki hemşirenin hızlı müdahalesiyle hayata döndürüldü. Olayın ardından hastaneye kaldırılan adamın durumu ciddiyetini koruyor.

Sinop'ta cadde ortasında kalp krizi geçiren yaşlı adama ilk müdahaleyi buradan geçen iki hemşire yaptı. Hemşireler tarafından kalp masajı yapılan vatandaş, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. Pazardan döndükten sonra dinlenmek için banka oturan 62 yaşındaki Emrullah Doğru, bir anda fenalaştı ve yanında bulunan arkadaşının kucağına yığıldı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ararken, o sırada yoldan geçen iki hemşire, Emrullah Doğru'ya ilk müdahaleyi yaptı. Hemşireler, kalp masajı uygulayarak ambulans gelene kadar müdahalede bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Doğru'yu ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Emrullah Doğru'nun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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