Sinop'ta Kaçakçılık Operasyonunda 33 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi
Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan kaçakçılık operasyonunda, Sinop il merkezi Demirciköy mevkiinde durdurulan bir araçta çeşitli tarihi eserler ele geçirildi. Operasyonda 13 adet sikke, 5 adet madalyon, 14 adet obje ve 1 adet bronz yüzük bulundu. Şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.
Sinop'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan kaçakçılık operasyonunda 33 parça tarihi eser ele geçirildi.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı ile mücadele kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında, Sinop il merkezi Demirciköy mevkiinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, çeşitli tarihi eserler ele geçirildi. Operasyonda, 13 adet sikke, 5 adet madalyon, 14 adet obje ve 1 adet bronz yüzük ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs yakalanarak hakkında adli işlemler başlatıldı. - SİNOP