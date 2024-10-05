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Sinop'ta Kaçakçılık Operasyonları: 150 Kilogram Tütün ve 60 Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Sinop'ta Kaçakçılık Operasyonları: 150 Kilogram Tütün ve 60 Elektronik Sigara Ele Geçirildi
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Sinop'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 150 kilogram kıyılmış tütün ve 60 elektronik sigara ele geçirilirken, bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sinop'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 150 kilogram kıyılmış tütün ve 60 elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 02-04 Ekim tarihlerinde şehir merkezi ve Boyabat ilçesinde kaçakçılara yönelik 2 başarılı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlar neticesinde, 150 kilogram kıyılmış tütün ve 60 adet elektronik sigara ele geçirildi. Şüpheli 1 şahıs yakalanarak hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Operasyon Güvenlik 3-sayfa Ekonomi Hukuk sinop

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