Sinop'ta Kaçak Tütün ve Makaron Ele Geçirildi

Sinop'un Boyabat ilçesinde yol kontrol ve arama noktasında şüpheli bir araçta yapılan kontrolde 10 kg kaçak tütün ve 30 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sinop'un Boyabat ilçesinde, yol kontrol ve arama noktasında şüpheli bir araçta yapılan kontrolde 10 kg kaçak tütün ve 30 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak adli işlemlere başlanıldı. - SİNOP