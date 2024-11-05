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Sinop'ta Kaçak Silah Operasyonu: Çok Sayıda Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Sinop'ta Kaçak Silah Operasyonu: Çok Sayıda Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
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Sinop'ta jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 12 ruhsatsız tabanca, 13 ruhsatsız av tüfeği ve 345 kurusıkı fişeği gibi çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Sinop'ta 12 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet tabanca şarjörü, 69 adet 9 mm çapında fişek, 18 adet 7.65 mm çapında fişek, 13 adet ruhsatsız av tüfeği, 146 adet av tüfeği fişeği, 345 adet kurusıkı fişeği ele geçirildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan çalışma neticesinde Erfelek ilçesinde şüpheli şahısların ikametinde yapılan adli aramada 12 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet tabanca şarjörü, 69 adet 9 mm çapında fişek, 18 adet 7.65 mm çapında fişek, 13 adet ruhsatsız av tüfeği, 146 adet av tüfeği fişeği, 345 adet kurusıkı fişeği ele geçirildi, 11 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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