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Sinop'ta Kaçak Makaron Operasyonu: 24 Bin 980 Adet Ele Geçirildi

Sinop'ta Kaçak Makaron Operasyonu: 24 Bin 980 Adet Ele Geçirildi
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Sinop'ta polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir iş yerinde 24 bin 980 makaron ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

Sinop'ta polis ekipleri tarafından bir iş yerinde yapılan aramada 24 bin 980 makaron ele geçirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezinde bir iş yerinde yapılan aramada 24 bin 980 adet makaron ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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