Sinop'ta Kaçak Makaron Operasyonu: 24 Bin 980 Adet Ele Geçirildi

Sinop'ta polis ekipleri tarafından bir iş yerinde yapılan aramada 24 bin 980 makaron ele geçirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezinde bir iş yerinde yapılan aramada 24 bin 980 adet makaron ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP