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Sinop'ta Kaçak Alkol Operasyonu: 60 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Sinop'ta Kaçak Alkol Operasyonu: 60 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
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Sinop'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kaçak alkol üretimi ve satışı yapan bir kişiye yönelik işlem yapıldı. 60 litre etil alkol ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Sinop'ta polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 60 litre etil alkol ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak alkol üretimi ve satışı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda 60 litre etil alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Operasyon Güvenlik Politika 3-sayfa Polis sinop Hukuk Suç

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