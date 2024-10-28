Sinop'ta Kaçak Alkol Operasyonu: 60 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Sinop'ta polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 60 litre etil alkol ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak alkol üretimi ve satışı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda 60 litre etil alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. - SİNOP