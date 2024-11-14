Sinop'ta Jandarmadan Kaçak Sigara Operasyonu: 10 Bin 440 Makaron Ele Geçirildi
Sinop'un Türkeli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 10 bin 440 makaron ve 13 bin ambalaj paketi ele geçirilerek, bandrolsüz sigara kaçakçılığına yönelik önemli bir darbe vuruldu.
Sinop'un Türkeli ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 10 bin 440 makaron ile 13 bin adet ambalaj paketi ele geçirildi.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı, Türkeli ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonla bandrolsüz sigara kaçakçılığına yönelik önemli bir darbe vurdu. Operasyonlar sonucu, 10 bin 440 adet doldurulmuş makaron, 13 bin adet ambalaj paketi, 27 adet likit, 4 adet elektronik sigara ve 1 adet makaron doldurma aparatı ele geçirildi.
Operasyonlar sonucunda 2 şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP