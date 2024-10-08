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Sinop'ta Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Hap ve Silah Ele Geçirildi

Sinop'ta Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Hap ve Silah Ele Geçirildi
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Sinop'ta jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında, yapılan aramalarda yüksek miktarda uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı.

Sinop'ta jandarma tarafından yapılan çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu hap ve 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, Boyabat ve Erfelek ilçelerinde tespit edilen şahısların ikameti, iş yeri ve araçlarında aramalar gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 563 adet Lyrica 300 mg ecza hap, 287 adet Neurontin 800 mg ecza hap, 1 adet ekstazi hap, 32 gr. skunk, 30 gr. sıvı metamfetamin, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 3 adet tabanca, 99 adet tabanca fişeği, 1 adet dedektör, 2 adet define arama çubuğu, 1 adet madalyon, 1 adet kılıç, 16 adet muhtelif kazı malzemesi, 2 adet cep telefonu, 5 bin 600 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı'nın vatandaşların can ve mal güvenliği ile huzur ve esenliği için suç ve suçlularla mücadelesine kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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