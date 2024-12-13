Üye Girişi
Haberler
Hakan Fidan ile Blinken arasındaki görüşme başladı

Ankara'da tarihi zirve! ABD'li bakan soluğu Fidan'ın yanında aldı

 İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vurmaya hazırlanıyor

İsrail basınından Orta Doğu'yu karıştıracak iddia

 Esad rejimini deviren HTŞ liderinden dikkat çeken Türkiye mesajı

Esad'ı deviren isimden çarpıcı Türkiye mesajı
İbrahim Kalın'ı Şam'da gezdiren otomobilin şoförlüğünü HTŞ lideri yaptı

Fotoğraftaki detay tarihi ziyaretin önüne geçti

Sinop'ta Jandarma Operasyonu: Çok Sayıda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Boyabat ilçesinde yapılan jandarma operasyonunda, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapan dört şahsa ait ev ve araçlarda yapılan aramada 89 sentetik ecza hapı, çeşitli silahlar ve sahte euro ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından operasyonlarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcıları ile silah ve mühimmat kaçakçıları ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Boyabat ilçesinde dört şahsa ait ev, eklenti ve araçlarda yapılan aramada, 89 adet sentetik ecza hap, 3 adet av tüfeği 1 adet av tüfeği piyade tüfeğine dönüştürülmüş, tüfeğim içerisine yiv ve set yapılmış), 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 3 adet av tüfeği şarjörü, 22 adet av tüfeği fişeği, 16 bin 500 euro sahte, 6 adet cep telefonu ve 2 adet dizüstü bilgisayarı ele geçirildi. Olay ile ilgili yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

MİT Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet Şam sokaklarında
img

Duvara çarpan araçtaki 4 genç yanarak can verdi
img

Bu sözleri Meclis'te kimse beklemiyordu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İSPARK'A YÜZDE 115 ZAM! İSPARK otopark ücretleri ne kadar oldu? Açık/kapalı İSPARK otopark ücretleri kaç TL? 14 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Benzin fiyatları neden düşüyor, yükseliyor? 13 Aralık Güncel akaryakıt fiyatları! 13 ARALIK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 13 Aralık BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? Benzine zam var mı? 13 Aralık güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? UEFA ülke puanında son durum ŞOK 14 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'ta neler var? ŞOK 14 Aralık aktüel kataloğunda neler var? 14 Aralık ŞOK'ta hangi ürünler indirimde? ATV CANLI İZLE 13 ARALIK | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? O Ses Türkiye 2025 Yılbaşı jüri üyeleri kim? O Ses Yılbaşı ne zaman, saat kaçta? 14 Aralık bankalar açık mı? Hafta sonu bankalar kapalı mı? MEMUR ZAM HABERLERİ! Memur 2025 Ocak zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı kaç TL olur?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.