Haberler

Sinop'ta Jandarma Huzur Uygulaması: 3 Aranan Şahıs Yakalandı

Sinop'ta Jandarma Huzur Uygulaması: 3 Aranan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta gerçekleştirilen jandarma huzur uygulamasında 1,591 kişi sorgulandı ve aranan 3 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Uygulamaya 30 unsur ve 102 personel katıldı.

Sinop'ta jandarma tarafından yapılan huzur uygulamasında bin 591 kişi sorgulandı, aranan 3 şahıs yakalandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 26 noktada kapsamlı bir huzur uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamaya 30 unsur ve 102 personel katıldı. Uygulama kapsamında toplam bin 591 şahıs sorgulandı, 14 umuma açık yer denetlendi. Yapılan kontrollerde çeşitli suç kayıtları bulunan ve aranan 3 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak, huzur ve esenliği sağlamak için suç ve suçlularla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Boynuna salıncak ipi dolanan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

3 yaşındaki çocuk salıncakta sallanırken feci şekilde can verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mutlu Kaya'dan 10 yıl sonra güzel haber

10 yıl sonra güzel haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.