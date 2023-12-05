Sinop'ta jandarma ekipleri KADES uygulaması ve 'Kadına El Kalkmaz' broşürü dağıttı

Sinop'ta jandarma ekipleri KADES uygulaması ve "Kadına El Kalkmaz" konulu broşür dağıtarak vatandaşları bilgilendirdi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele, Çocuk Kısım Amirliği personelleri tarafından 05 Aralık Kadın Hakları Günü olması dolayısıyla Organize Sanayi Bölgesinde fabrikada çalışan kadınlara "KADES" uygulaması, erkeklere ise "Kadına El Kalkamaz" konulu broşürler dağıtıldı. - SİNOP