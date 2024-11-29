Sinop'ta Jandarma'dan Güvenli Sürüş Eğitimi

Sinop'ta jandarma ekipleri tarafından araç sürücülerine güvenli sürüş bilgilendirmesi yapıldı.

Sinop'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan kış lastiği denetimlerinde sürücülere, karlı ve buzla yollarda nasıl güvenli sürüş yapılması gerektiğine dair bilgiler aktarıldı.

Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yolda güvenli bir tutuş sağlamak için kış lastikleri hayati önem taşır. Takip mesafenizi artırın. Buzlanma riskine karşı dikkatli olun ve ani manevralardan kaçının. Araç bakımınızı ihmal etmeyin. Özellikle farlar ve frenler, güvenliğiniz için kritik bir rol oynar. Yollar karla, buzla ve soğuk havayla daha da tehlikeli hale gelebilir ancak doğru ve zamanında alınan önlemlerle hem kendimizi hem de sevdiklerimizi koruyabiliriz" ifadelerine yer verildi. - SİNOP