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Sinop'ta izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

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Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boyabat ilçesinde ormanlık alanda izinsiz kazı yapan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Ele geçirilen dedektör, pointer, tablet ve powerbank ile birlikte şüpheliler adli soruşturma başlatıldı.

Sinop'ta izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Boyabat ilçesi Yenicamili köyü ormanlık alanda 4 şüpheli şahıs, izinsiz kazı yaptığı esnada suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan kontrolde 2 adet dedektör, 1 adet pointer, 1 adet tablet ve 1 adet powerbank ele geçirildi. Şüpheli şahıslar yakalanarak adli soruşturma başlatıldı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığının vatandaşların can ve mal güvenliği ile huzur ve esenliği için suç ve suçlularla mücadelesinin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Boyabat Sinop Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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