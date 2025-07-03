Sinop'ta İşletmenin Bacasında Yangın Paniğe Neden Oldu
Sinop'ta Kaleyazısı Mahallesi Tuzcular Caddesi'nde bir işletmenin bacasında meydana gelen yangın, vatandaşlar arasında paniğe yol açtı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Sinop'ta bir işletmenin bacasından çıkan yangın paniğe yol açtı.
Yangın, Kaleyazısı Mahallesi Tuzcular Caddesi'nde bulunan bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işletmenin baca kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bacadan dumanların çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa