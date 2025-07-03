Sinop'ta İşletmenin Bacasında Yangın Paniğe Neden Oldu

Sinop'ta bir işletmenin bacasından çıkan yangın paniğe yol açtı.

Yangın, Kaleyazısı Mahallesi Tuzcular Caddesi'nde bulunan bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işletmenin baca kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bacadan dumanların çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. - SİNOP