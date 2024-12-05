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Sinop'ta İşçi Servisi Kazası: 15 Yaralı

Sinop'ta İşçi Servisi Kazası: 15 Yaralı
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Sinop'ta bariyerlere çarpan bir işçi servisinin yan yatması sonucu 15 kişi yaralandı. Olay, Samsun-Sinop yolunda ıslak zemin nedeniyle meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Sinop'ta bariyerlere çarpan işçi servisinin yan yattığı kazada 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.45 sıralarında Samsun-Sinop yolu Taşmanlı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A.Y'nin kullandığı 57 S 4056 plakalı Kıvanç Grup adlı iş yerine personel taşıyan işçi servisi, Samsun istikametinden Sinop'a doğru hareket ettiği sırada zeminin ıslak ve kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun sol kısmında bulunan bariyerlere çarpan servis çarpmanın etkisiyle savrulup yan yattı. Kaza sonucu servis sürücüsü M.A.Y ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Ö.E, H.Y, H.Ş, Y.Y, V.A, F.K, G.Ç, O.A, B.K, Ç.A, M.Ö, R.H, O.K, M.Y yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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