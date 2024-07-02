Sinop'ta iş makinesi operatörü hayatını kaybetti

Sinop'un Ayancık ilçesinde iş makinesinin altında kalan operatör hayatını kaybetti.

Olay, Ayancık ilçesi Aşağıköy ve Dolay köyleri arasındaki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ayancık- Bozkurt arası yüksek gerilim hattının altındaki Dolay ve Aşağıköy köyleri arasında ormanlık alanda temizleme çalışması yapan iş makinesi operatörü R.S.(63) bir anlık dikkatsizlik sonucunda iş makinesinin altında kaldı. Olay yerine gelen ambulans ve ilçe jandarma ekiplerince operatörün hayatını kaybettiği tespit edildi. R.S.'nin cenazesi Ayancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP